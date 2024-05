Coletivo Rebento comemora aniversário com show em maio

Reunidos desde a pandemia de covid-19 para combater a desinformação e defender o Sistema Único de Saúde (SUS), o Coletivo Rebento completa, em 2024, quatro anos de fundação.

Para comemorar o aniversário do grupo de médicos, a Banda Rebento, com integrantes do Coletivo, se apresenta no próximo sábado, 11, às 19h30min, no Paraíba Bar, no bairro Benfica, com o show “Música para cantar e pensar”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Luísa Sonza anuncia show em Fortaleza em julho