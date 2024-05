Musical une sambistas para destacar a luta feminista negra

Englobando diferentes expressões artísticas como música, dança e teatro, o espetáculo conta a história de Vicença Soledade, mulher negra, moradora do bairro Bom Jardim que encontrou no samba um “desabafo” contra o preconceito e injustiças sociais.

O musical também se apresenta na sexta, 3, no Cineteatro São Luiz, e nos dias 10 e 11, deste mês, no Centro Cultural Bom Jardim , todas as sessões às 19 horas.

Espetáculo musical que retrata a luta feminista contra o racismo, machismo e a violência de gênero, “Samba da Vicença” estreia em Fortaleza, nesta quita-feira, 2, no Cineteatro São Luiz . A apresentação se inicia às 19 horas, com entrada gratuita e tradução e interpretação para Libras.

Segundo Cris Faustino, o trabalho de produção está sendo, sobretudo, coletivo . “Tenho acompanhado bastante e com muita atenção os ensaios gerais, a montagem e o trabalho de toda a equipe. Fizemos isso de forma coletiva na coordenação geral do projeto. Da qual fazem parte: Cristiane Valdivino, Flávia Soledade, Lívia de Paiva e Ariane Faustino”, comunica a diretora.

“Fortalecer a visibilidade às mulheres é uma necessidade e uma justiça, especialmente no momento em que vivemos de recrudescimento do racismo, da violência e do feminicídio. Mas também de grande energia social das pessoas historicamente discriminadas e hostilizadas, para se autoafirmarem, denunciar desigualdades, exigir direitos e melhorar o mundo”, compartilha.

A diretora geral do espetáculo, Cris Faustino, em entrevista ao Vida & Arte, compartilha a importância de reafirmar a história de Vicença Soledad por meio do musical.

“Muito trabalho, muita ansiedade e preocupação com os detalhes, mas esperamos entregar o melhor possível para o público que tem respondido super bem a proposta e ao convite” complementa.

Saiba mais sobre o "Samba da Vicença"



O espetáculo, que estreia com quatro dias de apresentações gratuitas, em dois equipamentos culturais do Estado, tem sido trabalhado com cuidado nos detalhes. O elenco é formado por 15 artistas que se revezam ao longo do espetáculo.

"Celebro a existência de Vicença Soledade e todas as Vicenças que estão em mim e no mundo", conta a diretora. E prossegue: “É maravilhoso ter a oportunidade de colaborar, através da criação artística junto com companheiras extraordinárias, na construção de uma proposta no campo com o qual me identifico como mulher negra, de origem periférica, antirracista.”

Em um agradecimento final, Faustino demonstra seu reconhecimento pelos artistas e pela equipe que a acompanham na idealização deste projeto. “Agradeço demais a oportunidade de estar junto com artistas populares de grande prestígio nas áreas da música, do teatro, da dança, da capoeira. E com um conjunto de técnicas e técnicos experientes no cenário artístico de Fortaleza. Seja como for, agradeço muito às forças ancestrais que nos orientam e guiam!” Finaliza.

Samba da Vicença - Espetáculo Musical