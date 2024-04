Laninha Show lança DVD com participação de Solange Almeida

O projeto de Laninha Show reúne parcerias com cantoras que reforçam o poder feminino no forró

No domingo, dia 31 de março, a Casa Maraponga foi cenário do lançamento do DVD “Laninha no Paraíso”, marcando novo momento na carreira da cantora Laninha Show. O evento para convidados contou com a presença de fãs, amigos e membros da imprensa.

Durante a noite, além das canções apresentadas no DVD, a cantora, em discurso, expressou sua gratidão aos presentes, destacando a importância do apoio e carinho ao longo de sua carreira.

Entre inéditas e regravações, o DVD “Laninha no Paraíso” conta com 11 faixas e participações especiais de artistas como Solange Almeida, Mara Pavanelly, Samyra Show e Gil Mendes, enfatizando o papel das mulheres no cenário do forró.