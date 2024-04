Grupo cearense Nóis de Teatro anuncia risco de fechamento da sede

O grupo realiza atividades na sede atual há oito anos, mas a proprietária afirmou que, se o aluguel não fosse pago até o fim do mês, seria necessário entregar o ponto. Em outras palavras, “fechar”. Ele afirma que é resultado de um “acúmulo” de alguns anos com a diminuição dos recursos para a Cultura e dos valores dos editais no Estado.

A publicação foi feita no Instagram e a informação foi confirmada ao O POVO por Henrique Gonzaga, ator e coordenador artístico do Nóis de Teatro. Segundo Gonzaga, essa é uma decisão que já vinha sendo discutida pelos integrantes anteriormente, mas que “chegou ao ápice" nesta segunda-feira, 8.

Há mais de 20 anos em atividade na periferia de Fortaleza , o grupo cearense Nóis de Teatro anunciou na última segunda-feira, 8, a possibilidade de fechamento da sua sede. O conjunto teatral, localizado na Granja Portugal , no Grande Bom Jardim, alegou falta de recursos financeiros para o pagamento do aluguel do prédio no qual realiza suas ações.

O Escolas Livres da Cultura prevê apoios anuais por período de dois anos. A segunda edição do edital, lançada em 2022, contemplou 30 projetos com destinação de recursos dividida em três categorias, sendo os valores de R$ 80 mil, R$ 130 mil e R$ 190 mil. O aporte financeiro do edital foi de mais de R$ 7 milhões com recursos do Fundo Estadual de Cultura (FEC).

O Nóis de Teatro contava atualmente com os recursos do edital Escolas Livres da Cultura , da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), para a manutenção de sua sede. O edital está previsto no Programa Escolas da Cultura e tem como objetivo “reconhecer e potencializar ações de formação artística e cultural , bem como incentivar a criação de novas ações de formação”.

O grupo foi uma das organizações selecionadas no edital com o projeto Escola de Teatros Periféricos, curso de formação em teatro promovido. De acordo com Henrique Gonzaga, foi possível realizar a primeira turma do curso até o final de julho de 2023. A ideia era começar a segunda turma ainda em 2023 com o repasse da segunda parcela do edital, mas os valores não foram recebidos.

Segundo a Secult Ceará, o repasse não foi feito devido a um problema na execução do Plano de Trabalho do projeto. A previsão, agora, é de que o pagamento seja feito até 19 de abril.

Teatros Periféricos

Mesmo com a falta do recurso, o Nóis de Teatro decidiu iniciar as atividades da segunda turma do Teatros Periféricos em 20 de novembro de 2023 "com a promessa de que o processo de pagamento da segunda parcela do projeto já estava sendo encaminhado". Entretanto, segundo o grupo, até a última segunda-feira não havia previsão de pagamento.

“Esse era o único recurso que tínhamos para a manutenção da Escola e do grupo. Até hoje não recebemos a segunda parcela. De novembro para cá, têm sido meses de cobranças e de promessas de liberação do pagamento. Começamos a segunda turma em 20 de novembro. Em janeiro o recurso não saiu. O projeto tem pagamento de bolsas para garantir a estadia de alunos no curso de formação, que é de sete meses. Quando veio fevereiro tivemos promessa de novo recurso. Em março, precisamos parar as atividades da escola, porque não tínhamos recursos para pagar professores, bolsas nem custos básicos de água, luz, internet e material de limpeza”, contextualiza Henrique Gonzaga.

O ator afirma que, em contato com a equipe responsável pelo edital das Escolas Livres da Cultura, o retorno é de que o recurso está em uma tramitação “entre o jurídico e o financeiro para o pagamento”, mas alega não haver informação sobre previsão de data para o pagamento. “As respostas são sempre burocráticas e evasivas”, desabafa.