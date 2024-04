Pause: segredos da cachaça e do chocolate premiados internacionalmente

Nesta sexta-feira, 5, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda recebeu Caio Carvalho, produtor da cachaça Aviador, eleita a melhor cachaça do mundo durante concurso em Londres, e Giovanna Mondardo, fundadora e chocolate maker da Moa Chocolates, detentora de cinco prêmios internacionais.

Dois jovens, empreendedores que encontraram, no próprio paladar, uma oportunidade de negócio. Com pouco tempo de mercado, conseguiram prêmios internacionais, coloando produtor "made in Ceará" na lista dos melhores do mundo. Pause, de sexta-feira, 5, colocou à mesa empreendedorismo, gastronomia, oportunidades e muito sabor.

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.