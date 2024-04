Segunda edição do Festival de Mapeamento Afetivo acontece no MIS

Mapeamento Afetivo Campo do America - Fim do Módulo com Mercado AlimentaCE Crédito: Fernanda Siebra/ Divulgação

Acontece nesta sexta-feira, 5, e sábado, 6, no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) o "Festival Mapeamento Afetivo: Da ginga à resistência, da cultura à resiliência". A ação é realizada pelo Instituto Mirante, e terá programação gratuita com atividades para todas as idades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Mapeamento Afetivo é um programa que tem como objetivo valorizar associações, cultura, personagens, memórias, lugares, comidas e outros marcos relevantes para as comunidades da cidade.

Nesta segunda edição do festival, o local escolhido para evidenciar as ações foi o Campo do América, que foi selecionado pela proximidade com o MIS. O programa ocorreu de setembro de 2023 a março de 2024. CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui A agenda de sexta-feira começa a partir das 16 horas e vai até às 21 horas com feira gastronômica e de artesanato e lançamento do filme “A comunidade acordou mais cedo, mas chegou depois”.