Pause: Dimas Barreira e Tom Trajano compartilham experiências de vida

Nesta Sexta-feira Santa, dia 29 de março, no clima reflexivo da data o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda recebe o empresário Dimas Barreira, que após trágico acidente, com grande risco de morte, compartilha as novas percepções da existência; e o psicólogo clínico Tom Trajano, analisando os efeitos das experiências tristes e desafiadoras sobre as pessoas e propondo formas conscientes e maduras de lidar com estes períodos e sentimentos.

Na Semana Santa, católicos rememoram o sacrifício de Cristo na cruz, seguido do ápice da fé cristã, a ressurreição no Domingo de Páscoa. O período é sempre um convite, mesmo para aqueles que não creem, à reflexão acerca de nossos lutos durante a vida e também da necessidade de estar sempre se renovando, ressurgindo, ressignificando áreas, situações, relações que não fazem mais sentido no nosso cotidiano. O programa Pause dessa sexta-feira, 29, mergulha no assunto.

À mesa: Dimas Barreira compartilha o grave acidente que viveu em 2020 e o Tom Trajano traz sua ampla experiência clínica.