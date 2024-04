Obra ‘pretofágica’ é tema de performance na Pinacoteca do Ceará

Yhuri Cruz se apresenta na Capital em ação da Pinacoteca do Ceará Crédito: Ding Musa/Divulgação

A Pinacoteca do Ceará recebe, neste sábado, 23, a apresentação "Negrociação: Minha língua está em sua boca e eu a quero de volta" do artista carioca Yhuri Cruz. A obra faz parte de uma série de trabalhos "pretofágicos", como o artista nomeia, que aborda sobre a emancipação do significado de ser preto dentro do contexto histórico cultural. "O que me interessa muito quando eu escrevo esses textos para serem apresentados e ensinados, é questionar quais são os lugares da negritude em vários setores da sociedade. A negociação especificamente, é uma cena onde o questiono como as pessoas negras negociam os seus objetos de desejo, os seus bens de desejo." comenta o artista visual idealizador da obra. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O trabalho de Yhuri é caracterizado pela conexão entre projetos sobre a ênfase do resgate da temática etnico-racial, voltado para a construção de narrativas a partir de memórias subterrâneas, como é citado nas pesquisas do artista.

Leia também | Série documental sobre Fausto Nilo é lançada no Cinema do Dragão "Quero que as pessoas entendam que tudo faz parte de um projeto. É um movimento cênico, explicando um pouco melhor, a pretofagia é o meu movimento estético político, o meu movimento cênico político. É um movimento que eu faço na geração de dramaturgia de emancipação.", afirma. Exposição foi idealizada após Linn da Quebrada "vestir" obra no BBB A ideia para a obra "Negrociação: Minha língua está em sua boca e eu a quero de volta" surge em 2022, a partir da repercussão da imagem de "Monumento à voz de Anastácia", de autoria do dramaturgo. Na época, a amiga de Yhuri e também artista, Linn da Quebrada, aparece no reality show Big Brother Brasil (BBB) vestindo uma camiseta com a obra ilustrada.

A obra que será apresentada na Pinacoteca do Ceará tem como premissa provocar um questionamento do sistema financeiro contemporâneo. São distribuídos para 100 pessoas as camisas ofertadas, mas em troca é necessário entregar ao dramaturgo o que ele deseja. Então, durante a apresentação, as camisas são trocadas por línguas que são filmadas ao vivo no palco da cena. A ambientação de escritório colabora para imagem de um espaço burocrático em que a sociedade está inserida, que aguarda diariamente a senha solicitada, atribuída a forma de acesso dos bens de desejo diante um âmbito capitalista. A obra trata a idealização dinheiro como se não fosse o único meio de conseguir um bem de desejo, possibilitando trocar o meio de desejo por uma outra coisa. Confira | Filme de Wolney Oliveira é selecionado para festival "É Tudo Verdade" "Não estamos negociando qualquer imagem, a gente está negociando a imagem da Anastácia livre que é uma imagem super cultuada nos cultos afrobrasileiros de uma mulher negra com uma máscara. O que essa imagem quer? Ela quer a língua, a voz e a memória dela de volta. O texto da cena é a própria Anastácia dizendo: Minha língua está em sua boca e eu a quero de volta.", ressalta o autor. Segundo o artista, a necessidade dessa expressão para além do monumento físico é motivada para a expansão da propagação sobre o tema proposto. "Essa já é a quarta encenação da Negrociação. As cenas de emancipação já foram mais de 10 e todas elas têm nomes diferentes, mas a negociação ela é a cena que já foi mais refeita, porque a promoção da imagem da Anastácia livre é um interesse no meu trabalho com essa imagem se tornando Global, mas já é a quarta vez que ela é feita e a ideia é fazer uma turnê nacional." Yhuri Cruz apresenta a performance "Negrociação #4: Minha língua está em sua boca e eu a quero de volta" na Pinacoteca do Ceará Crédito: Ding Musa/Divulgação