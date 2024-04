Escola Porto Iracema divulga programação da 11º Mostra de Artes

Iniciada no dia 1º de março, a 11ª edição da Mostra Porto Iracema das Artes (Mopi) reúne as produções dos alunos da Escola Porto Iracema que serão apresentadas em oito espaços e equipamentos culturais por todo o Estado.

Dentre espetáculos, performances, intervenções e exposições, a programação da Mopi ocorre gratuitamente até o dia 27 de março. Nesta semana, a partir de quarta-feira, 20, a Mostra terá apresentações teatrais, como “FetA para contar-se”, que será realizada no Porto Dragão, às 19 horas.

Na sexta-feira, 22, o Teatro do Dragão do Mar recebe o espetáculo musical “Um corpo cheio de som: canções que navegam nas águas do tempo”, às 19 horas. Já no sábado, 23, a peça “O Museu sem fim de 1976 - Sala 1: uma erótica da crítica” é apresentada na Escola Porto Iracema, às 20 horas.