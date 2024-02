Pai de Taylor Swift é investigado por suposta agressão na Austrália

De acordo com a polícia, “um homem de 71 anos supostamente agrediu um homem de 51 anos”. Uma porta-voz da instituição, Alicia McCumstie, disse à AFP que o ocorrido aconteceu de madrugada, no terminal de balsas de Neutral Bay.

O pai da cantora Taylor Swift , Scott Kingsley Swift, está sendo investigado pela polícia australiana por uma suposta agressão a um fotógrafo. O incidente teria acontecido nesta terça-feira, 27, enquanto a artista desembarcava de um superiate no porto de Sydney.

As forças de segurança australiana não divulgam as identidades das partes presentes em uma investigação, mas o fotógrafo Ben McDonald se identificou à Agência como a suposta vítima e afirmou, assim como uma fonte das forças de segurança, que a denúncia foi apresentada contra o pai da intérprete do hit "Cruel Summer”.

Segundo o profissional, ele estava no cais para capturar registros de Taylor no superiate, mas a equipe de segurança da cantora teria colocado um guarda-chuva em frente ao seu rosto, impedindo que ele fizesse fotos dela e deixando o local.

Quando a artista não estava mais presente, um homem teria se aproximado do fotógrafo para confrontá-lo, desferindo em seguida um soco em suas costelas.

“Eu não sabia quem ele era, mas olhei as fotografias e o vi de mãos dadas com Taylor, e era o pai dela”, afirmou à AFP,completando em seguida: "Foi um choque. Isso nunca aconteceu comigo em 26 anos de trabalho".

Equipe de Taylor Swift aponta "comportamento agressivo"

A equipe de Taylor Swift não comentou o assunto, mas uma porta-voz da cantora criticou à Agência um suposto comportamento agressivo de dois indivíduos que teriam tentado se aproximar da norte-americana durante o desembarque.