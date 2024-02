Diretor Carlos Vermut recebe novas acusações de violência sexual

Mais três mulheres afirmaram serem vítimas de violência sexual por parte do diretor Carlos Vermut e se somam a outras três denúncias feitas há um mês

Mais três mulheres afirmaram terem sido vítimas de violência sexual por parte do diretor espanhol Carlos Vermut, somando-se a outras três denúncias iniciais feitas há um mês pelo jornal El País, que publicou mais uma parte de sua investigação nesta terça-feira, 27.

As mulheres, então ligadas ao setor cultural, foram forçadas por ele a realizar práticas sexuais não consentidas entre outubro de 2012 e início de janeiro de 2024, de acordo com seus depoimentos. "Foram relações muito brutais, me causou muitos danos", disse uma delas ao jornal.

Outra descreveu "espancamentos, estrangulamentos, humilhações em suas palavras", enquanto um terceiro relato de uma atriz com quem manteve relações entre março de 2023 e janeiro de 2024, citou dois episódios de violência sexual não consentida e "manipulação psicológica" nos últimos meses.