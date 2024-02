Aula aberta sobre curadoria acontece na Pinacoteca do Ceará

A Pinacoteca do Ceará realiza nesta sexta-feira, 23, uma aula aberta com o tema “Aquilo que nós decidimos fazer juntos aqui e agora: das possibilidades de pensar curadoria como ação coletiva”, a partir das 18 horas, com a pesquisadora e curadora Galciani Neves.

Além de abordar a curadoria como um processo coletivo, a aula também trará a temática de ações voltadas para as questões climáticas atuais.

Para isso, será compartilhado o processo de pesquisa que deu origem à mostra “Por um sopro de fúria e esperança - Uma declaração de emergência climática”, organizada por Galciani e Natalie Unterstell.