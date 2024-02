Porto Iracema promove lançamento do fotolivro ‘Substrato’ em março

A Escola Porto Iracema das Artes sediará espaço para o lançamento do fotolivro "Substrato" que aborda a memória e o esquecimento urbano

No dia 6 de março, a Escola Porto Iracema das Artes celebrará o lançamento do fotolivro “Substrato: Como Inventar uma Memória Por Meio das Sobras” .

O fotolivro conta com a edição de Felipe Camilo e a produção coordenada de Geane Albuquerque. O evento presencial de lançamento não apenas apresentará a obra, como também irá promover um momento de troca e interação.

A ocasião contará com um momento de leitura dos textos que compõem o fotolivro e com um debate que terá como participantes Felipe Camilo (editor) e Lúcio Flávio (responsável pela revisão e mediação do debate).

Foto divulgação do livro "Substrato: Como Inventar Uma Memória Por Meio dasSobras" de Lua Alencar Crédito: Divulgação/Substrato

O projeto conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult), que possibilitou a distribuição gratuita dos exemplares em escolas públicas e bibliotecas comunitárias.