Diego Facó convida banda Kamisa 10 para show na Praia do Futuro

Considerado nome promissor do forró, Diego é conhecido pelos hits "Vixe Mainha", “ Gin de Fruta ”, “Aumenta o som” e outros sucessos do gênero.

O evento, que será realizado em um sábado, irá celebrar o sucesso do artista durante o Carnaval 2024, quando reuniu mais de 300 mil pessoas em sete cidades do Ceará.

O cantor cearense Diego Facó fará um show especial no dia 2 de março na barraca Praiow, localizada na Praia do Futuro.

Leia também | Gandaia Bar muda de nome, mas mantém chopp de vinho no cardápio

A apresentação na barraca Praiow contará com a participação da banda Kamisa 10, grupo de pagode goianiense que vem se destacando no cenário musical.

Com início às 21 horas, a festa também terá presença de Jotavê e do DJ RB. Os ingressos estão à venda no site Seu Tickets, com valores de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira).

Ressaca de Carnaval do DF com Kamisa 10

Com : Diego Facó, Kamisa 10, Jotavê e DJ RB



: Diego Facó, Kamisa 10, Jotavê e DJ RB Quando : sábado, 2 de março, a partir das 21 horas



: sábado, 2 de março, a partir das 21 horas Onde : Barraca Praiow (avenida. Zezé Diogo, 5515 - Praia do Futuro II)



: Barraca Praiow (avenida. Zezé Diogo, 5515 - Praia do Futuro II) Quanto : R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)



: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira) Vendas: no Seu Tickets



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui