Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 16/02/2024

Um filme de aventura, vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 16 de fevereiro de 2024 (16/02/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Peter Pan" é um longa-metragem dirigido por Joe Wright.

Cinema 2024: CONHEÇA os oito filmes mais aguardados do ano



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Peter é um menino travesso de 12 anos que vive em um sombrio orfanato em Londres. Em uma noite inacreditável, Peter é levado do orfanato a um mundo fantástico de piratas, guerreiros e fadas, chamado Terra do Nunca. Lá, ele vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe, que o deixou no orfanato há tanto tempo.