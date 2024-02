Mostra em homenagem a palhaça Julieta Hernández é realizada no TJA

Academia do Riso realiza mostra especial "Julieta: Presente!" em homenagem a palhaça Jujuba no Theatro José de Alencar

Neste fim de semana o Theatro José de Alencar (TJA) recebe a mostra especial “Julieta: Presente!”. Organizado pela Academia do Riso, escola de Iniciação à Palhaçaria do Ceará fundada em 2017, a apresentação irá prestar homenagem a Julieta Hernández, palhaça e atriz venezuelana, que foi vítima de feminicídio na região do Amazonas em janeiro deste ano.

Com apresentações de sexta-feira, 16, a domingo, 18, a montagem teatral irá contar com apresentações diversas produzidas pelos alunos da 10ª turma do Curso de Iniciação à Palhaçaria, formada no início de 2023, além de ex-alunas e ex-alunos e artistas da Academia e de artista independentes que desejam relembrar a memória de Julieta.

Os ingressos para o evento estão disponíveis no site do Sympla e na bilheteria presencial do TJA. Na sexta-feira, 16, e no domingo, 18, as entradas custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Já no sábado, 17, os interessados na mostra podem acompanhar de forma gratuita.