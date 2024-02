Festival de Gastronomia Cearense divulga datas do evento; confira

Com programação gratuita para o final deste mês, o Festival de Gastronomia Cearense chega, trazendo gastronomia, shows, palestras, exposições e mais

Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, Fortaleza receberá o Festival de Gastronomia Cearense. A edição de 2024 do evento gastronômico tem como temática "Os rumos do Ceará de comer".

O evento, realizado pelo Mercado AlimentaCE, em conjunto com o Instituto Mirante, tem como objetivo reunir os pratos característicos da gastronomia do Ceará, explorando comidas típicas de diferentes regiões do Estado.

Além da culinária, o Festival contará com atrações locais e nacionais, rodas de conversa, aulas-show, exposições fotográficas, apresentações musicais, feiras e muito mais.