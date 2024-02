75º Salão de Abril tem inscrições prorrogadas; saiba detalhes

A data final para as inscrições do evento cultural Salão de Abril de 2024 foi adiada, se estendendo até a esta sexta-feira, 16

As inscrições para a 75ª edição do Salão de Abril foram prorrogadas. O prazo para inscrever os trabalhos artísticos no edital do evento, se estenderá até a esta sexta-feira, 16.

Os interessados no processo, deverão se inscrever pelo site do Salão de Abril, realizando o envio dos documentos que atendem aos requisitos do edital.

Este ano, o evento cultural que acontece há mais de sete décadas em Fortaleza irá homenagear o renomado artista Descartes Gadelha, fortalezense reconhecido por sua arte expressionista, que marcou com sua representação autêntica de traços culturais e personagens nordestinos.