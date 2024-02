Checagem de fatos: Taylor Swift, Travis Kelce e o Super Bowl

Nas redes, há muitas notícias falsas sobre a estrela do pop, especialmente relacionadas ao seu namoro com Travis Kelce, jogador de futebol americano e vencedor do Super Bowl. A DW analisou três delas.O Super Bowl deste domingo (12/02) em Las Vegas, a midiática e aguardada final da liga de futebol americano (NFL), não chamou atenção apenas pelo duelo entre o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs, que defendeu com sucesso o título e conquistou o bicampeonato. Taylor Swift, mais uma vez, esteve no centro das atenções. A cantora americana, ícone pop e destaque do Grammys, é namorada de Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs. Para prestigiar o amado, ela voou para Las Vegas direto de Tóquio, onde retomou a turnê Eras Tour ao longo da semana passada. Desde que a informação sobre o relacionamento do casal veio à tona, em setembro de 2023, houve uma intensa repercussão em relação a Swift e sua presença nos jogos de futebol do parceiro. O relacionamento amoroso deles, muito público e midiático como não poderia deixar de ser, levou alguns a fazerem afirmações bastante duvidosas - e outros a acreditar nelas e divulgá-las indiscriminadamente. Taylor Swift zombou da equipe Baltimore Ravens? Alegação: Taylor Swift teria usado uma camiseta com a frase "Quem são, afinal, os #Ravens? Blargh" durante uma de suas apresentação da sua turnê. Os Baltimore Ravens são a equipe eliminada pelos Chiefs nas semifinais da NFL. Checagem de fatos da DW: Falso. O breve videoclipe, que foi amplamente compartilhado, incluindo um post visto cerca de um milhão de vezes, foi claramente editado digitalmente. A DW identificou o vídeo original usando uma busca reversa de imagens no TikTok. Ele foi postado pela primeira vez em março de 2023 e mostra o que realmente está escrito na camiseta da cantora: "Quem é realmente Taylor Swift? Blargh". Inúmeros "Swifties", termo utilizado para se referir aos fãs da estrela do pop, estão cientes disso, pois testemunharam a cena pessoalmente nos estádios durante a Eras Tour. Swift veste a camiseta durante sua apresentação da música 22. Em certo momento, uma voz ao fundo pronuncia a frase: "Quem é, de fato, Taylor Swift? Blargh". Mesmo assim, para um desavisado, a falsa referência ao resultado da semifinal da NFL pode parecer plausível, já que os Chiefs enfrentaram poucas dificuldades contra os Ravens na vitória por 17-10. Pensando assim, é possível imaginar que Swift tenha realmente usado uma camiseta com uma mensagem diferente em algum de seus shows. Porém, além do vídeo original, há também a questão da cronologia. Swift pausou sua turnê conforme o planejado no final de novembro, após performances na América do Sul, retomando apenas esta semana no Japão. O jogo de futebol em questão, no qual os Ravens perderam, ocorreu em 28 de janeiro, enquanto o post com a imagem falsa é de 4 de fevereiro. Taylor Swift foi escoltada pela polícia para um jogo da NFL? Alegação: Taylor Swift foi escoltada pela polícia até um estádio para um jogo da NFL. A notícia foi espalhada pela plataforma X (antigo Twitter) , onde um vídeo apresenta uma fila de carros sendo escoltada por carros da polícia. O texto afirma: "Taylor Swift chega ao Arrowhead Stadium para assistir ao seu namorado Travis Kelce em Kansas City esta noite". Checagem de fatos da DW: Falso O vídeo, na verdade, mostra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trumpa caminho das prévias eleitorais em Des Moines, no estado de Iowa. Trump concorre à nomeação do Partido Republicano para a Corrida à Casa Branca. Em 14 de janeiro, a vice-diretora de comunicações de Trump, Margo Martin, compartilhou o vídeo original através da rede social X, com a legenda: "Presidente @realDonaldTrump chega a Des Moines!" Um dia depois, o Partido Republicano em Iowa realizou suas prévias eleitorais. O vídeo também exibe uma placa de rua com a inscrição "George Flagg". A George Flagg Parkway é a via que conecta o aeroporto ao centro de Des Moines. Aqueles que tentaram associar o vídeo a Taylor Swift nem sequer se deram ao trabalho de editá-lo digitalmente. Apenas compartilharam o vídeo original, mudando somente a legenda. Abaixo do vídeo, há até mesmo o link direto para a postagem original de Margo Martin. Taylor Swift foi fotografada seminua junto a torcedores? Alegação: imagens mostram Taylor Swift usando apenas um fio dental e pintada de tinta vermelha no meio de uma multidão de fãs do Kansas City Chiefs. Checagem de fatos da DW: Falso Não há evidências de que Taylor Swift tenha se colocado em tal situação e, ainda mais, ter se deixado fotografar. Mesmo sem ferramentas de checagem, pode-se questionar: como seria possível existirem tais imagens posadas, fortemente encenadas e não haver ao menos alguns registros feitos por outras pessoas entre os dezenas de milhares de espectadores no estádio com seus celulares? Existem muitos indícios de que todas essas imagens foram criadas utilizando inteligência artificial. Alguns detalhes parecem distorcidos, números são representados de maneira incorreta e partes do corpo terminam de forma não natural.