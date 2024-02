PAUSE: Clara Franck e Carvalho Jr. falam sobre empreender com festas

Empresários falam de grandes shows e festivais no Brasil e no Ceará e os desafios da rotina de quem está nos bastidores

O mesacast Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe nesta sexta-feira de Carnaval, dia 9, dois empresários do entretenimento no Ceará: Clara Franck, sócia da For you eventos e do Tatu Bola Fortaleza, responsável, dentre outros eventos, pelo Bloquinho de Verão, e também Carvalho Jr., sócio fundador do Bloco Siriguella, há trinta anos no Fortal, dentre outras realizações e negócios.

Em pauta: o empreendedorismo com festas e shows, novas demandas do público, oportunidades e desafios para o Ceará se consolidar como um grande polo de grandes shows e festivais no panorama nacional, além das percepções de quem lida, diariamente, com um universo desejado e delicado.

Assista ao vivo: