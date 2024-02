Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 07/02/2024

Um filme de comédia, vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta , 7 de fevereiro de 2024 (07/02/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Maior Amor do Mundo" é um longa-metragem dirigido por Garry Marshall.

Cinema 2024: CONHEÇA os oito filmes mais aguardados do ano



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vida de diferentes mães no Dia das Mães. Sandy está felizmente divorciada até descobrir que seu ex-marido fugiu com uma mulher muito mais jovem. Agora ela deve aprender a lidar com grandes mudanças em sua vida, pois seus dois filhos agora têm uma madrasta. As irmãs Jesse e Gabi recebem uma surpresa inesperada de sua mãe. Miranda não tem filhos e está focada em sua carreira.