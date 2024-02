Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 05/02/2024

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda , 05 de fevereiro de 2024 (05/02/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Culpa É Das Estrelas" é um longa-metragem dirigido por Josh Boone.

Diagnosticada com câncer, a adolescente Hazel Grace Lancaster se mantém viva graças a uma droga experimental. Após passar anos lutando contra a doença, ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão. Lá, conhece Augustus Waters, um rapaz que também sofre com câncer. Os dois possuem visões muito diferentes de suas doenças: Hazel preocupa-se apenas com a dor que poderá causar aos outros, já Augustus sonha em deixar a sua própria marca no mundo.