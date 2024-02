Seminário gratuito discute classificação indicativa em museus

Pinacoteca do Ceará promove debate sobre a inclusão de crianças e adolescentes em ambientes de exposição e contextualizar a classificação indicativa no Brasil e nos equipamentos culturais

Toda a programação será gratuita e no primeiro debate o tema a ser discutido é “Classificação indicativa no Brasil” , abordando a atuação da rede de proteção de crianças e adolescentes e a relação entre estado e poder familiar nessa discussão.

A Pinacoteca do Ceará realiza nesta quinta-feira, 8, o seminário “O direito à cultura na infância e adolescência: classificação indicativa e mediação cultural em museus” . O evento começa às 14 horas e vai debater o contexto da classificação indicativa em museus , o papel da mediação cultural e a participação de crianças e adolescentes nos espaços expositivos.

Para debater o tema, estarão reunidos o coordenador da Política de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Nepomuceno, a ex-Secretária Nacional de Promoção dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente Carmen S. Oliveira, além de Vagner de Farias, defensor público titular da 2ª Defensoria da Infância e Juventude de Fortaleza.

Na segunda mesa do evento, o debate é a “Classificação indicativa e mediação cultural em museus”. As peculiaridades das artes visuais, vantagens e desvantagens da autoclassificação e os desafios da mediação cultural. Luciano Tonet, promotor de Justiça da Infância e da Juventude, e Gleyce Heitor, educadora, pesquisadora, museóloga e diretora de educação do Instituto Inhotim, são os convidados.

Confira a programação do seminário:

8 de fevereiro, quinta-feira



14 horas - Mesa 1: Classificação indicativa no Brasil. Com Eduardo Nepomuceno, Carmen S. Oliveira e Vagner de Farias

Mediação: Glória Diógenes

17h30min - Mesa 2: Classificação indicativa e mediação cultural em museus

Com Gleyce Heitor e Luciano Tonet

Mediação: Alexandre Barbalho



