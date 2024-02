Domingo Maior hoje 04/02/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Não está prevista a transmissão de qualquer filme no Domingo Maior hoje, domingo, 04 de fevereiro (04/02/24). No entanto, haverá uma sessão de filme Cinemaço na programação às 01h40min da madrugada. O filme transmitido no Cinemaço será "007 Contra Goldeneye".

James Bond precisa impedir que o controle do poderoso satélite GoldenEye, capaz de causar pane em qualquer equipamento eletrônico do mundo, caia em mãos erradas. Para isso, contará com a ajuda da bela especialista em computação Natalya Siminova.

Filme do Cinemaço hoje, 04



007 Contra Goldeneye

Quando : na noite deste domingo, 04/02/24, às 01h40min

: na noite deste domingo, 04/02/24, às 01h40min Onde: canal aberto da Globo

