Netflix, Prime Video e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com as séries “O Turista” e “Sr. e Sra. Smith”.



Netflix



No deserto australiano, um homem acorda no hospital sem saber quem ele é, nem por que tanta gente quer vê-lo morto.

Prime Video



Baseada no popular filme estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, Sr. e Sra. Smith é uma série de comédia, ação e espionagem original da Amazon Studios. A história narra a trajetória de John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskine), dois desconhecidos que abandonaram suas identidades e antigas vidas para se tornarem parceiros, não só no casamento, mas também na espionagem.