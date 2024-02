Madonna homenageia enfermeira que cuidou dela na UTI

“Foi uma daquelas coisas loucas que acontecem só com 4% da população, mas é claro que iria acontecer comigo”, disse.

Aproveitando a ocasião, Madonna agradeceu aos médicos e as enfermeiras que estiveram envolvidos nos cuidados para a sua recuperação. “Sem vocês, eu não seria nada. Me ajoelho a todas as enfermeiras de Nova York”, homenageou as profissionais.

Uma enfermeira em específico, Marie, foi mencionada pela Rainha do Pop, pois, segundo ela, a mulher teria a tratado “como se fosse sua mãe”.

“Ela ficou do meu lado no chuveiro e limpava minha bunda. Não estou mentindo. Então, obrigada, Marie. Você é uma santa e deve saber disso. Todo mundo deveria ter uma Marie em suas vidas”, sustentou.

