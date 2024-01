Ara Ketu critica cachê e desiste de Carnaval em Salvador

A banda Ara Ketu anunciou que não irá mais participar do Carnaval de Salvador em 2024, nesta terça-feira, 30. Por meio de um comunicado nas redes sociais, o grupo criticou o cachê oferecido pela prefeitura da capital baiana.

No mesmo informe, a banda afirma que recebeu uma “classificação estranha” no Ouro Negro - programa lançado pelo governo da Bahia para beneficiar blocos afro no Carnaval.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Recebemos a proposta de pagamento de cachê para apresentação da banda Ara Ketu com o mesmo valor de 2017”, diz o comunicado no qual o Ara Ketu salienta que estaria havendo um congelamento dos serviços por 7 anos.