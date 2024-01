Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (29/01/2024)

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 29 de janeiro (29/01/2024). A produção começa a partir de 23h35min, na TV Globo, após o Big Brother Brasil (BBB) 24. Dirigido por Renato Barbieri, "O debate" é uma produção nacional.

Um debate sobre paixões privadas e ideias públicas. Paula, jornalista-apresentadora do telejornal, e Marcos, jornalista-editor do telejornal da noite, acabaram de se separar depois de 20 anos juntos. Enquanto tentam entender o que aconteceu com a vida deles e como será a relação daqui para frente, seguem na batalha de compreender as paixões políticas dos brasileiros.

