Morre produtor musical alemão que criou duo pop Milli Vanilli

Frank Farian ficou conhecido com grupos pop como Boney M. e Milli Vanilli, que esteve no centro de um escândalo em 1990, quando foi revelado que os seus dois integrantes não cantavam nas músicas.O produtor musical alemão Frank Farian, que criou e produziu o duo pop Milli Vanilli, morreu aos 82 anos em sua casa em Miami, comunicou a agência Allendorf Media nesta terça-feira (23/01), citando a família dele. Farian criou e produziu bandas pop como o Boney M., que fez muito sucesso nos anos 1970 com músicas como Daddy Cool e Rivers of Babylon. Mas ele ficaria realmente conhecido como o produtor do Milli Vanilli, um duo pop que em 1989 alcançou o topo das paradas de sucesso com a música Girl, You Know It's True e que chegou a ganhar o Grammy de melhor artista revelação em 1990. Escândalo Quando o próprio Farian confessou que o duo, composto pelo francês Fabrice Morvan e o alemão Rob Pilatus, não cantava nas suas músicas, mas um grupo de cantores de estúdio, a premiação concedida foi retirada. A revelação gerou um escândalo na época. Músicas produzidas por ele teriam vendido mais de 800 milhões de cópias, e Farian é considerado o produtor musical alemão de maior sucesso internacional. "O sucesso foi uma grande surpresa. Sempre pensei que não conseguiria. Não parecia no início", disse em uma ocasião à agência de notícias alemã dpa. Antes da fama, chef de cozinha Natural de Reuther in Kirn an der Nahe, ele nunca conheceu o pai, que morreu na guerra antes de seu nascimento. Aos 14 anos mudou-se para o estado alemão do Sarre e, mais tarde, fez um curso profissionalizante de chef de cozinha. Em 1963, gravou seu primeiro disco, com a banda Die Schatten. Depois, se mudou para a região de Frankfurt e, mais tarde, para os Estados Unidos. Ao longo da carreira, também trabalhou com Stevie Wonder, Meat Loaf e Terence Trent D'Arby.