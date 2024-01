Clau Aniz e Arquelano fazem show gratuito no Dragão na sexta, 26

Artistas "Clau Aniz" e "Arquelano" se apresentam no Teatro Dragão do Mar. Crédito: Divulgação/Instituto Dragão do Mar

Na noite da próxima sexta-feira, 26, o Teatro Dragão do Mar receberá os artistas Clau Aniz e Arquelano, apresentando seus respectivos shows autorais, “Mácula” e “Pistas”. O acesso aos shows é gratuito.

As apresentações fazem parte da programação do "Férias no Dragão" e terão início a partir das 19h30min, trazendo dois importantes nomes da cena musical e artística fortalezense.

