Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 23/01/2024

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 23 de janeiro de 2024 (23/01/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os 33" é um longa-metragem dirigido por Dean Deblois.



Capiapó, Chile. Um desmoronamento faz com que a única entrada e saída de uma mina seja lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar.

Eles ficam em um lugar chamado refúgio e, liderados por Mario Sepúlveda, precisam racionar o alimento disponível.