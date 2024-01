Pré-Carnaval em Fortaleza: veja agenda gratuita do fim de semana

Com 10 polos espalhados pela a cidade, o pré-carnaval de Fortaleza deste fim de semana traz programação gratuita com Paulinho da Viola e bloquinhos

Do Espigão do Náutico ao parque Rachel de Queiroz, o segundo fim de semana oficial do Pré-Carnaval em Fortaleza oferece opções variadas e gratuitas para os foliões. Uma delas é o show de Paulinho da Viola neste sábado, 20, no palco do Aterrinho da Praia de Iracema, a partir das 21 horas.

Além do cantor, o palco também receberá no mesmo dia o cortejo das baterias de samba, a partir das 16h30min, e a banda Os Transacionais, às 19 horas. Nos outros polos, o ciclo carnavalesco vai dos bloquinhos a apresentações de DJs, contendo também programação voltada ao público infantil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Carnaval 2024: Criolo, Baby do Brasil e Solange Almeida são confirmado