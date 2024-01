Hard Rock Café promove o CarnaRock para amantes do gênero

Além disso, para os fãs de futebol americano, o Hard Rock transmitirá ao vivo o Super Bowl LVIII 2024 no domingo, 11. O evento se trata do mais importante campeonato do esporte, com a final do National Football League (NFL), a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

O CarnaRock contará com apresentações infantis e shows que transitam entre o rock nacional, sucessos internacionais e clássicos do samba brasileiro . Além disso, a casa promoverá um evento especial para o Valentine's Day, no dia 14, com a presença de um cover do cantor Elvis Presley.

Fugindo um pouco da temporada de festas de rua carnavalescas, o Hard Rock Café Fortaleza promoverá seis dias de folia com o CarnaRock entre sexta-feira, 9, e o dia 14 de fevereiro. Durante a programação, os foliões poderão aproveitar clássicos do rock’n roll em programação para toda família.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Programação do CarnaRock 2024

A programação já se inicia na sexta-feira, 9, a partir das 17 horas, com o bloco “Folia das Estrelas”. A festa inicialmente será conduzida pela banda “Conduta Positiva”, com clássicos do rock nacional. Em seguida, Vinny Fist e a Banda Reite finalizam a noite com pop rock internacional/nacional.

No sábado, 10, a banda Conduta Positiva conduzirá o “Bloco do Hard”, que iniciará às 17 horas, seguida da banda Yrden a partir das 19h30, fechando a noite com pop rock clássico.

LEIA TAMBÉM | Paramore cancela show no Lollapalooza 2024

Já no domingo, 11, o dia se inicia às 9 horas com programação especial para as crianças, a exemplo do Bloquinho de Carnaval Kids, que terá oficinas de pintura facial, produção de slimes e a presença de personagens clássicos dos desenhos animados. O dia também terá cover de Freddie Mercury e transmissão do Super Bowl.

Na segunda feira, 12, destaque para os shows da banda Som de Cera e da escola de samba Baqueta Clube de Ritmistas. Já na terça, 13, o publico poderá ver as bandas Red Chess e Transa Rock. Detalhes da programação podem ser vistos no Instagram.