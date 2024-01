"Pequeno Show de Horrores para Sustos Medonhos" chega ao São Luiz

Realizado pela Trupe Motim de Teatro, o espetáculo "Pequeno Show de Horrores para Sustos Medonhos" chega ao Cineteatro São Luiz, com um formato único

O evento, realizado pela faixa Curta Mais Teatro, acontecerá de forma gratuita, com limitação de 70 pessoas. O formato da peça traz uma característica inovadora: aqueles que assistirão à peça estarão em cima do palco , próximo ao elenco.

O espetáculo “Pequeno Show de Horrores para Sustos Medonhos”, do grupo de Quixeré (CE), Trupe Motim de Teatro, chega ao São Luiz neste domingo, 21, às 10 horas da manhã.

Seguindo com a programação de janeiro do Cineteatro São Luiz, o equipamento receberá um show infantil para toda a família.

Através da palhaçaria e do teatro de animação, o espetáculo promete dar ao público um leque de sensações diversas, garantindo 45 minutos de entretenimento para toda a família, com sua classificação indicativa livre.

Conheça a Trupe Motim de Teatro

Fundada em 2012, na cidade de Quixeré, um dos menores municípios do vale Jaguaribe, pelo multiartista Chico Henrique Oliveira, a “Trupe Motim de Teatro” se destaca pela sua linha de pesquisa única e experimentações estéticas que englobam temáticas não convencionais como ruínas abandonadas, galpões de feiras, entre outros elementos urbanos atrituosos.

As obras produzidas pelo grupo, em geral, possuem um caráter inquietante e provocativo, além de uma estética visual muito bela. Em consenso, os trabalhos buscam trazer reflexões e contribuições para o fazer teatral da região de Quixeré.

A Trupe, além de trabalhar com as artes cênicas, realizam produções nas áreas do audiovisual, bufonaria, bonecos e artes plásticas.

[Curta Mais Teatro] “Pequeno show de horrores para sustos medonhos” da Trupe Motim de Teatro

Quando: 21 de janeiro, às 10h

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500)

Gratuito

Observações: 45 min de duração | Plateia sobre o palco (70 lugares)

Classificação Indicativa: Livre

Mais informações: Instagram da Trupe Motim de Teatro | Site do Cine Teatro São Luiz