Domingo Maior hoje 14/01/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior no domingo, 14 de janeiro de 2024 (14/01/24), na programação da TV Globo, às 00h30min (horário de Brasília), logo após o Big Brother Brasil 2024. O filme rata-se de "Atentado ao Hotel Taj Mahal".

A verdadeira história do ataque terrorista do Taj Hotel em Mumbai. Os funcionários do hotel arriscam suas vidas para manter todos seguros enquanto as pessoas fazem sacrifícios impensáveis??

Filme do Domingo Maior hoje, 14

Atentado ao Hotel Taj Mahal

Quando: na noite deste domingo, 14/01/24, às 00h30min



na noite deste domingo, 14/01/24, às 00h30min Onde: canal aberto da Globo

