Exposição "Terra de Gigantes" chega aos últimos dias no Dragão

Chega aos seus últimos de dias a exibição a mostra "Terra de Gigantes". Imersiva e interativa com concepção e curadoria de Daniel Lima, a exposição se despede no dia 21 de janeiro, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar. As visitações podem ser feitas de quarta a sexta-feira, das 9 às 18 horas (com acesso até as 17h30min), e aos sábados e domingos, das 13 às 18 horas (com acesso até as 17h30min).

Em cartaz desde setembro de 2023, a exposição traz performances, textos, músicas, entrevistas e animações que transitam entre criações audiovisuais, teatro e cinema, proporcionando ao público uma imersão poética a partir de perspectivas negras e indígenas de artistas brasileiros.

As 11 cenas audiovisuais trazem significados de ser negro e ser indígena no mundo contemporâneo, abrindo espaço para discussões e proposição de novos referenciais de futuro-nação, nascendo novas perspectivas. Sons, luzes e imagens conduzem os presentes a um mergulho nas forças poéticas e mitológicas da cultura afro-ameríndios.