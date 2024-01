Edmar Gonçalves e Marcos Lessa fazem show domingo, 14, na Beira Mar

Os Artistas Edmar Gonçalves e Marcos Lessa realizam apresentação gratuita no Festival Alta Estação no Anfiteatro da Beira-Mar

Já Edmar Gonçalves cantará desde clássicos MPB até autorais, como “Miragem” que marcou sua trajetória. No evento, o artista também irá comemorar os seus 40 anos de carreira, transitando entre os seus três álbuns: “Aprendiz” (1993), “Bússola” (1999) e “Em Cima do Tempo” (2017).

Marcos Lessa apresenta o seu projeto “Samba com Lessa”, com adaptações para clássicos do samba e músicas autorais. Sobre o “Samba com Lessa”, ele faz parte do último projeto audiovisual realizado pelo cantor, comemorando seus 16 anos de carreira. “É muito prazeroso trazer o projeto ‘Samba do Lessa’ mais uma vez para o público cearense, apresentando novas versões e novas músicas. Tem sido muito gratificante ter um público tão animado e disposto a se divertir tão abertamente, algo que nossa terra proporciona e que me faz muito feliz de ver o brilho nos olhos das pessoas que estão me assistindo. Esse show no Anfiteatro tem tudo para ser assim”, comenta o músico.

Os cantores Edmar Gonçalves e Marcos Lessa se apresentam neste domingo, 14, no Anfiteatro da Beira-Mar, a partir das 18 horas. Com entrada gratuita, o Festival Alta Estação será palco de muita diversidade musical com a presença dos dois artistas cearenses.

Com uma longa trajetória nos mais diversos palcos, o artista de Juazeiro do Norte já participou de festivais como o Canta Nordeste que, em 1994, foi o vencedor com a música “Canto sem Eira nem Beira”, em colaboração com Evaristo Filho. Em 1996 foi premiado no Canta Nordeste - Etapa Ceará com o 1° lugar com a música “Miragem”, outra parceria com Evaristo Filho.

No show deste domingo, o cantor traz como convidadas as cantoras Sara Lizz e Regina Kinjo. Acompanhando o artista, os músicos Alan Kardec no bandolim e guitarra; Carlinhos Crisóstomo no violão e vocal; e Jefferson Portela na percussão e vocal.

