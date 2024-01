Com dores no peito, Mamma Bruschetta é internada em UTI

Mamma Bruschetta foi internada na UTI cardíaca do Hospital São Luiz, em São Paulo

Na tarde desta sexta, 12, a apresentadora Mamma Bruschetta foi internada na UTI cardíaca do Hospital São Luiz, em São Paulo, após apresentar queixas de dores no peito e falta de ar.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do iG, a apresentadora sentiu dores no peito e foi submetida a uma bateria de exames, entre eles um eletrocardiograma, que detectou algumas alterações.

