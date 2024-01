Fabiana Karla e Leandro da Matta estreiam musical em Fortaleza

Comédia musical "Nessa Mesa de Bar" será apresentada no Cineteatro São Luiz por Fabiana Karla e Leandro da Matta

Os atores Fabiana Karla e Leandro da Matta chegam em Fortaleza neste mês de janeiro para apresentar a comédia musical "Nessa Mesa de Bar", um espetáculo que compõe a programação de férias do Cineteatro São Luiz.

Com estreia em Fortaleza marcada para domingo, 14, a montagem conta a história de Alice (interpretada por Fabiana Karla) que invade um "bar sem nome" fechado com a expectativa de ser atendida por alguém. No local, ela encontra o garçom José (Leandro da Matta), que tenta se livrar da intrusa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A trama constrói o humor por meio das situações inusitadas que Alice cria para permanecer no bar e das maneiras que José usa para tentar expulsa-la. A trilha sonora do espetáculo é formada por músicas de Reginaldo Rossi, o criador da canção “Garçom”.