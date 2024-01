Seriado Chaves celebra 40 anos com mostra imersiva em São Paulo

A mostra marca 40 anos da estreia do seriado Chaves no Brasil e reúne figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México

Em homenagem aos 40 anos de estreia no Brasil de um dos seriados de TV mais queridos em toda a América Latina, o MIS Experience, em São Paulo, lança a exposição imersiva e inédita "Chaves". A mostra conta com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos do programa que marcou gerações brasileiras.

Com o intuito de transportar os visitantes para dentro das séries criadas por Roberto Gómez Bolaños, como “Chaves” e “Chapolin Colorado”, a exposição vai mostrar com detalhes os cenários recriados das casas do Seu Madruga, Dona Florinda e a sala da Dona Clotilde, apelidada de "Bruxa do 71" e que instigou a imaginação de tanto fãs.

