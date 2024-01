Musicais sobre Ney Matogrosso e Silvio Santos chegam em Fortaleza

Com curta temporada realizada no Teatro RioMar Fortaleza, os espetáculos irão contar a vida dos artistas, abordando as dificuldades enfrentadas no decorrer da carreira até o estrelato de cada um.

“Com a ajuda do próprio Ney, tentamos ser fiéis aos fatos mais importantes de sua vida privada e profissional, mas com a liberdade lúdica que o teatro pede”, revela a diretora Marilia Toledo.

Saiba mais | Jesuíta Barbosa irá interpretar Ney Matogrosso em filme

Além da própria trajetória do homenageado, o musical discute o poder da liberdade do ser humano. “Principalmente a liberdade de ser quem se é, a qualquer custo. Ney combateu a ditadura não com palavras, mas com sua atitude cênica, entrando maquiado e praticamente nu no palco e na televisão, na época de maior censura que o país já viveu”, destaca.



Musical sobre Silvio Santos irá homenagear apresentador brasileiro

Já a comédia musical “Silvio Santos Vem Aí!”, vai homenagear um dos maiores apresentador da TV brasileira. A comédia faz um recorte na vida do apresentador, da sua infância, quando era camelô no Rio de Janeiro, até a década de 90, logo após a consolidação do SBT.



Com personagens como Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, Bozo, Pedro de Lara entre outros, e músicas que marcaram essas décadas e animaram os programas de auditório, o espetáculo espera agradar todas as gerações.

Para Marília Toledo, fazer um musical 100% nacional é um dos principais desafios deste trabalho e também o seu maior orgulho.