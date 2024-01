Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/01/2024

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 3 de janeiro de 2024 (03/01/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Compramos Um Zoológico" é um longa-metragem dirigido por Cameron Crowe.

Após o falecimento da sua esposa, Benjamin decide recomeçar sua vida ao lado dos filhos. Procurando um novo lar, ele acaba comprando uma propriedade com um zoológico em péssimo estado de conservação. Com o apoio de Kelly Foster e sua equipe de funcionários, Benjamin irá correr contra o tempo para recuperar o zoológico e, no processo, encontrará a felicidade ao lado dos filhos e de um novo amor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui