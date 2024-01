Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 01/01/2024

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 1º de janeiro de 2024 (01/01/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Piratas Do Caribe - No Fim Do Mundo" é um longa-metragem dirigido por Gore Verbinski.

No terceiro filme da série, Lord Cutler toma o controle do navio Flying Dutchman para acabar com a era dos piratas. Resta a Elizabeth Swann, Will Turner e o capitão Barbossa resgatarem o capitão Jack Sparrow de dentro do baú de Davy Jones para juntar forças com os outros lordes piratas do mundo.

