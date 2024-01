Os filmes mais aguardados de 2024

Filmes biográficos, remakes, sequências, "spin-offs" e produções inéditas chegarão às telas em 2024. Greve de roteiristas e atores em Hollywood fez com que alguns lançamentos de 2023 fossem adiados para o ano seguinte.As duas greves em Hollywood – dos roteiristas e dos atores – impuseram alterações na escala de lançamento de filmes de 2023. Muitos dos longas mais aguardados tiveram de ser postergados para 2024. A espera, no entanto, está perto do fim. A "fome por filmes" de 2023 dará lugar a um banquete para os fãs de cinema, com um ano repleto de grandes produções, além de obras artísticas bastante aguardadas. Abaixo, alguns filmes para serem assistidos em 2024: Duna: Parte 2 A segunda metade da ambiciosa adaptação de Denis Villeneuve ao clássico da ficção científica de Frank Herbert é um dos grandes filmes que foram deixados para 2024. A espera apenas aumentou a expectativa para a continuação, na qual o ator Timothee Chalamet volta a interpretar Paul Atreides, o líder messiânico do povo rebelde do deserto Fremen que busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. O filme conta ainda com as atuações de Zendaya no papel da guerreira Chani, além de Florence Pugh, Lea Seydoux, Austin Butler e Christopher Walken. Mickey 17 O filme em inglês do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, vencedor do Oscar pela obra Parasitas, é uma adaptação em ficção científica do livro de 2022 Mickey7, do escritor Edward Ashton, estrelado por Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo. O livro conta a história de um "descartável", um funcionário enviado em uma expedição humana cuja missão é colonizar um mundo de gelo. Quando uma versão clonada do funcionário morre, um novo corpo é gerado, com suas memórias permanecendo intactas. Bob Marley: One Love O ator britânico Kingsley Ben-Adir, que impressionou ao interpretar Malcom X no filme de estreia de Regina King Uma noite em Miami – além de fazer o papel de um dos Kens em Barbie – encarna a lenda do reggae Bob Marley na biografia musical dirigida por Reinaldo Marcus Green (King Richard: Criando Campeãs) Rivais Com estreia marcada para o Festival de Cinema de Veneza de 2023, Rivais acabou se tornando um dos filmes cuja première teve de ser atrasada em razão da greve em Hollywood. O drama romântico do diretor Luca Guadagnino (Me chame pelo seu nome) tem a atriz Zendaya no papel de Tashi, uma ex-estrela do tênis cuja carreira foi interrompida por um acidente e que se mantém amarrada por laços profissionais e pessoais a seus romances simultâneos da adolescência: o marido e estrela do tênis Art (Mike Faist) e o ex-namorado Patrick (Josh O'Connor), tenista que tenta retomar sua carreira. Sequências, spin-offs, prequelas e remakes Kraven, o caçador; Madame Teia; Venom Sempre em expansão, o "Aranhaverso" da Sony terá ao menos três novas edições. Aaron Taylor-Johnson entra na pele de um dos vilões favoritos das histórias em quadrinhos, interpretando Kraven - O caçador em um filme dirigido por J.C. Chandor (Operação fronteira). Dakota Johnson se transforma em Madame Teia, uma vidente que se associa à Mulher-aranha (interpretada por Sydney Sweeney de Euphoria e The White Lotus) na uma nova obra do diretor britânico de televisão S.J. Clarkson, das séries Succession e Jessica Jones. Tom Hardy retorna ao papel do repórter decadente Eddie Brock, descontente por ser o hospedeiro do alienígena comedor de humanos Venom em Venom 3, o mais recente do spin-off da série do Homem-aranha, em um formato de comédia e terror surpreendentemente bem-sucedido. Os fãs dos filmes animados do Aranhaverso – dos quais o primeiro venceu o Oscar de melhor animação em 2019 – terão de esperar um pouco mais. A Sony ainda não confirmou se o terceiro filme da franquia Homem-aranha: além do Aranhaverso será lançado em 2024 ou 2025. Coringa: loucura a dois A imensamente bem-sucedida versão do icônico vilão do Batman do diretor Todd Phillips venceu o Leão de Ouro em Veneza em 2019 e rendeu o Oscar de melhor ator a Joaquin Phoenix. A sequência da obra terá Lady Gaga como o par romântico igualmente psicótico, Harley Quinn. O novo filme, aliás, será um musical. Deadpool 3 Após testar o apetite do público para os filmes da Marvel em 2023 – o último deles, As Marvels, com desempenho decepcionante nas bilheterias –, a Disney diminuiu a produção de filmes desse tipo, deixando para 2024 apenas um super-herói em roupa de lycra apertada: Deadpool 3. O metafilme trará de volta Ryan Reynolds como o mercenário falastrão conhecido por se comunicar diretamente com o público. Ele terá a companhia de Hugh Jackman, que retornará ao seu papel como o X-Men Wolverine, que (espera-se) desembainhará suas garras pela última vez. Os fantasmas se divertem 2; Gladiador 2 Duas sequências longamente aguardadas chegarão às telas em 2024. O diretor Tim Burton retoma a parceria com o ator Michael Keaton que reviverá o fantasma pregador de peças Beetlejuice, o anti-herói da comédia bastante cultuada de 1988 Os fantasmas se divertem. As atrizes Winona Ryder e Catherine O'Hara também retornam aos seus papéis do filme original, como Lydia e Delia Deetz Russell Crowe, que será visto como o pai-vilão de Kraven - O caçador, não voltará ao coliseu em Gladiador 2. O diretor Ridley Scott retorna à Roma antiga na sequência bastante aguardada do filme com o ator Paul Mescal, de Aftersun, na história que se passa 25 depois do filme original. Furiosa George Miller não esperou tanto quanto Ridley Scott. Os fãs da franquia Mad Max já estão ansiosos pelo quinto filme da série pós-apocalíptica desde o bem-sucedido Mad Max: estrada da fúria, de 2015. O novo filme é a prequela de Estrada da Fúria, estrelando a atriz da série O gambito da rainha Anya Taylor-Joy como a versão mais jovem da imperatriz Furiosa, a guarda-costas com membros mecânicos interpretada por Charlize Theron no filme de 2015. Também participam do filme os atores Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones e Angus Sampson. Assim como Mad Max: estrada da fúria, o filme Furiosa também deve estrear no Festival de Cannes. Ballerina Os fãs de ação deram adeus ao personagem de Keanu Reeves John Wick em 2023, com o quarto e último filme da franquia dirigida por Chad Stahelski. Mas, a estrela do filme Blonde, Ana de Armas, busca expandir o universo de John Wick nesse spin-off (trama derivada de uma obra já existente) da franquia, interpretando uma assassina em uma história localizada entre os capítulos 3 e 4 da saga original – o que significa que o personagem de Reeves retornará em uma aparição rápida. O senhor dos anéis: a guerra dos Rohirrim A Warner Bros. retorna ao universo de O senhor dos anéis com uma prequela (trama que se passa antes da história original). Trata-se de uma animação que explora a história de Helm Hammerhand, o lendário rei dos cavaleiros do povo Rohan. Meninas malvadas A atualização da cultuada comédia adolescente de 2004 é uma sequência de um tipo bem diferente. A comediante Tina Fey (que escreveu o filme original) adaptou a versão musical do filme, além de reprisar seu papel como a professora de cálculo Srta. Norbury. Angourie Rice interpreta a novata Cady Heron, enquanto Renee Rapp assume o papel da líder das meninas malvadas, Regina George. Cinema independente Nosferatu O cineasta de filmes góticos Robert Eggers, diretor de A bruxa, O farol e O homem do norte volta suas lentes sombrias para a fábula original do Drácula com sua nova adaptação para o clássico horripilante, primeiramente filmado por F.W. Murnau em 1922. A nova versão é estrelada por Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Emma Corrin e Nicholas Hoult The Outrun A diretora alemã Nora Fingscheidt (Systemsprenger e Imperdoável) inicia uma parceria com a atriz Saoirse Ronan de Ladybird: a hora de voar na adaptação do livro de memórias de Amy Liptrop sobre uma alcoólatra em recuperação que volta a sua casa nas ilhas Orkney, na Escócia, onde acaba confrontando seu passado problemático. Back to Black Após explorar a adolescência do beatle John Lennon no filme de 2009 O garoto de Liverpool, Sam Taylor-Johnson disseca outra estrela da música pop britânica ao retratar a história da cantora de soul Amy Winehouse, cuja morte trágica em 2011 surpreendeu o mundo. Marisa Abela interpreta a cantora em um filme que deve gerar controvérsias, mas que já é obrigatório para os adeptos das obras biográficas. The Nickel Boys O documentarista RaMell Ross, indicado para o Oscar (No interior do Alabama; a vida em Hale County), faz sua estreia em longas-metragens com uma adaptação do livro de Colson Whitehead agraciado com o prêmio Pulitzer sobre dois meninos presos injustamente em um reformatório violento na Flórida nos anos 1960. A história é baseada em revelações sobre o que ocorreu no reformatório Dozier. Produzido pela Plan B de Brad Pitt, criadores de Moonlight: sob a luz do luar e 12 anos de escravidão, The Nickel Boys já é visto como um pré-candidato ao Oscar em 2025. Filmes para a família Meu malvado favorito 4 O quarto filme da franquia de animação retoma o foco no personagem Gru, o ex-supervilão que se tornou herói e superpai. Detalhes do roteiro ainda não foram divulgados, mas já se pode contar com uma série de engenhocas e com as artimanhas dos Minions. Elio O 28º filme da Pixar é uma aventura de ficção científica em que o menino de 11 anos que dá nome ao filme é transportado inadvertidamente para o espaço e confundido pelos alienígenas como sendo o embaixador da Terra. Após a recepção fria a Elementos, o filme anterior da Pixar, o estúdio de animação espera voltar à sua melhor forma com essa fábula de Adrian Molina, que dirigiu o bem-sucedido filme de 2017 da Pixar Viva: a vida é uma festa. Ghostbusters: apocalipse de gelo O lançamento de Ghostbusters: mais além, em 2021, reaviou a franquia de comédias de ficção científica dos anos 1980 (após um menos exitoso reboot com a versão feminina de 2016) e preparou o terreno para esta sequência. As estrelas de Mais além Carrie Coon, McKenna Grace, Finn Wolfhard e Paul Rudd se unem a Kumail Nanjiani e Patton Oswalt, além de vários atores dos filmes originais, como Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e Bill Murray. No novo filme, eles voltam para onde tudo começou, ao icônico quartel de bombeiros em Nova York, sede do filme original. Mufasa: o rei leão O diretor de Moonlight: sob a luz do luar Barry Jenkins apresenta essa prequela gerada por computador do clássico de 1994 da Disney, onde é explorada a história do pai de Simba, Mufasa. Divertida mente 2 Oito anos após o primeiro filme, a Pixar volta à mente da jovem Riley, agora uma adolescente que parte para a universidade, cujas emoções internas não se limitam apenas ao medo, alegria, raiva, desgosto e tristeza, mas também à recém-descoberta ansiedade. Sonic 3 As adaptações de vídeo games para o cinema eram consideradas terríveis para as bilheteria, mas as versões cinematográficas do personagem da Sega continuam a toda velocidade. O terceiro filme da série virá em meados de 2024.