Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 28/12/23

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 28 de dezembro de 2023 (28/12/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Espelho, Espelho Meu" é um longa-metragem dirigido por Tarsem Singh.

Após a morte do rei, sua mulher assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência. Ao mesmo tempo mantém presa em seu quarto a enteada, Branca de Neve. Ao completar 18 anos, a jovem resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.

