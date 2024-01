Após manifestação, Secultfor paga artistas do edital natalino

Coletivos de artistas se reuniram na tarde da quarta-feira, 27, em frente à sede da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) para cobrar o pagamento do edital do Ciclo Natalino de 2023, lançado em setembro deste ano. A manifestação em frente à Secretaria contra o atraso do pagamento do edital de Natal se repetiu por mais um ano. Em 2022, o mesmo ato aconteceu após o pagamento atrasar e ser pago somente em março deste ano.

Este ano, os coletivos foram até à secretaria ainda em dezembro. Trajados com figurinos dos espetáculos, como forma de protesto, os artistas se reuniram com o secretário de cultura de Fortaleza Elpídio Nogueira Moreira e cobraram o pagamento. Após a manifestação dos artistas, o pagamento foi efetivado.

“O ato é justamente para que nos respeitem, porque a gente tá vendo Roberto Carlos com mega estrutura, Luísa Sonza com mega palco e nós, grupos regionais, de tradição, temos que passar por isso. A imagem de ‘vagabundos’ começa quando temos de ir de figurino à sede da Secultfor para podermos ser recebidos”, reflete a atriz e produtora Luana Lopes, parte do espetáculo de Natal “Jesus Nordestino”.