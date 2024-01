Concerto de Natal gratuito chega na Estação das Artes nesta sexta

Em celebração a época de Natal, a Estação das Artes promoverá um Concerto de Natal. A noite irá receber o Coral Canto da Apá, o Coral infantil Escola Isabel Ferreira, o Grupo de Cordas da Casa de Vovó Dedé e a Orquestra Estrelas da Serra, para criar uma atmosfera natalina, gratuita e aberta para o público de todas as idades.

Iniciando às 19 horas, desta sexta-feira, 22, as apresentações incluem em seu repertório músicas natalinas, eruditas e instrumentais, que foram pensadas especialmente para a recepção do público.

O Concerto de Natal irá realizar a sua terceira edição, abraçando, este ano, as cidades de Fortaleza e Sobral, como uma realização do Ministério da Cultura via Lei Rouanet. Um dos grandes objetivos do projeto é trazer de volta uma tradição natalina que o estado do Ceará um dia já carregou e que emocionou diversas gerações.