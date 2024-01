Festival Imaginários Urbanos ocorre este fim de semana em Fortaleza

Nesta quinta-feira, 14, uma nova sessão da residência artística “ Aparições ” será apresentada no Theatro José de Alencar, a partir das 14 horas. Para participar basta realizar uma inscrição prévia no perfil do Instagram do Festival ( @imaginarios_arte ).

Com o tema “Alianças nas Diferenças”, a programação do evento gratuito terá produções criadas por artistas LGBTQ+, mulheres, pessoas com deficiência e racializadas. Iniciada no dia 8 de dezembro, o momento segue com atividades diárias na Capital até domingo, 17.

A quinta edição do Festival Internacional Imaginários Urbanos será realizada em Fortaleza neste fim de semana. Com exibições de filmes, apresentações artísticas, performances e festas, o Festival multicultural terá atividades na Pinacoteca, Estação das Artes, Cineteatro São Luiz e Theatro José de Alencar.

No Cineteatro São Luiz, será realizada a performance “Mil litros de Preto: A Maré Está Cheia”, às 16h30min, que contará com a participação de Lucimélia Romão e das Mães do Curió.

No sábado, 16, acontece a Mostra de Videoperformance no auditório da Pinacoteca do Ceará, a partir de meio-dia. Já às 16 horas, será realizada uma mesa de conversas com curadores e artistas. O momento na Pinacoteca terá intérprete de Libras.

Encerrando a programação, no domingo, 17, acontece a edição natalina da festa do Carnaval no Inferno. O evento tem início a partir das 17 horas, com concentração na praça da Estação das Artes, e segue até o Espaço Rogaciano Leite Filho, no Dragão do Mar.

Confira programação do 5º Festival Imaginários Urbanos

Quinta-feira, 14

14 horas : residência artística “Aparições”



: residência artística “Aparições” Onde: Theatro José de Alencar



Inscrições: no Instagram @imaginarios_arte

16h30min : performance “Mil litros de Preto: A Maré Está Cheia”



: performance “Mil litros de Preto: A Maré Está Cheia” Onde: Cineteatro São Luiz

Sábado, 16

16 horas : Mostra de Videoperformance



: Mostra de Videoperformance Onde: Pinacoteca do Ceará

Domingo, 17

17 horas : Natal no Inferno: A Maldição da HO HO HO



: Natal no Inferno: A Maldição da HO HO HO Onde: concentração na praça da Estação das Artes em direção ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura



