Ator Stenio Garcia é hospitalizado após passar mal em casa

O ator Stenio Garcia foi hospitalizado nesta quarta-feira, 13, após passar mal em casa. A informação foi confirmada por Marilene Saade, esposa de Stenio, ao O Globo.

“[Stenio] Veio porque desmaiou devido a desidratação da virose. Ele está com o quadro viral de gastroenterite. Não é grave, mas no idoso e na criança o risco de desidratação é muito maior”, detalha Marilene.

De acordo com o site, o ator de 91 anos de idade estava no jardim de sua residência quando passou mal e desmaiou. O ator foi levado a um hospital localizado na Barra da Tijuca, bairro onde mora no Rio de Janeiro.