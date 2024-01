Tiquequê apresenta peça infantil na Caixa Cultural Fortaleza

O show musical transformado em linguagem cênica “Todo Dia”, da dupla paulista Tiquequê, será apresentado na Caixa Cultural Fortaleza no sábado, 16, e no domingo, 17. Ao todo, serão realizadas três sessões, das quais duas ocorrerão no sábado. Os ingressos estão à venda na bilheteria do equipamento por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Além disso, a obra destaca a relação com os pais, alternando entre teatro, narrações de histórias e interações lúdicas com a plateia. Os artistas acumulam mais de 287 milhões de visualizações no YouTube. Ao longo do trabalho de duas décadas, a dupla focou em “valorizar a inteligência das crianças”.



Em seus projetos, o Tiquequê costuma misturar coreografia, percussão corporal, ritmo, histórias e cantigas brasileiras. A luz e a cenografia do espetáculo “Todo Dia” promovem interações dos artistas com a projeção e criam um ambiente para mexer com a imaginação do público. Esse é o sexto espetáculo da dupla.

Músicas como “Acorda, tem comida boa”, “Bichos Nojentos”, “Festa na Floresta” e “Praia” são algumas das faixas presentes no espetáculo e conduzem o ritmo da obra. As composições “exploram o ponto de vista da criança, fugindo de estereótipos”. O espetáculo integra a temporada 2023/2024 do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural.

O Tiquequê

Com mais de 20 anos de história, o Tiquequê já chegou a ser um quarteto e foi construído com o objetivo de produzir shows infantis “que fossem, ao mesmo tempo, dinâmicos e simples, através da mistura criativa de linguagens artísticas”. A dupla investe em canções, vídeos e espetáculos para a infância “focados na premissa de que as crianças são inteligentes e merecem música de qualidade”.